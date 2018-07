Peking führt Einfuhrzoll auf US-Waren ein – chinesisches Zollamt

China hat am Freitag als Gegenmaßnahme auf die von den USA verhängten Zölle eine Abgabe in Höhe von 25 Prozent auf den Import von US-Waren eingeführt, meldet das chinesische Zollamt.

„Die USA haben am 6. Juli um 00.01 Uhr Ortszeit einen Einfuhrzoll auf 818 Warennamen aus China in Höhe von insgesamt 34 Milliarden US-Dollar verhängt. Als Gegenmaßnahme hat China am gleichen Tag einen Einfuhrzoll von 25 Prozent auf amerikanische Waren im gleichen Volumen eingeführt“, hieß es in der Presseerklärung des Amtes, die von chinesischen Medien verbreitet wurde.

Die chinesischen Zölle sind am 6. Juli um 12.01 Uhr Ortszeit (06.01 MESZ) in Kraft getreten.

Zuvor war berichtet worden, dass sich die Regierung in Peking nach dem Inkrafttreten von US-Zöllen auf chinesische Warenimporte zu Gegenmaßnahmen gezwungen sehe. China wolle angemessene Maßnahmen ergreifen und werde die WTO über die entstandene Situation informieren.

