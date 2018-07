Trump droht mit Zöllen auf Waren aus China im Umfang von 500 Milliarden Dollar

„Die USA liegen gewaltig zurück“, so Trump in einem Interview mit CNBC. Er sei „bereit, bis 500 zu gehen“. Damit erwäge er, chinesische Waren im Umfang von 500 Milliarden US-Dollar mit Einfuhr-Zöllen zu belegen, so Reuters.

© REUTERS / Brian Snyder Als Reaktion auf neue US-Zölle: Peking klagt bei WTO gegen USA

Zuvor war berichtet worden, dass die USA bereits chinesische Importe im Wert von 34 Milliarden Dollar mit Zöllen belegt haben. Peking verhängte daraufhin Strafzölle gegen US-Importe in gleicher Höhe.

Laut Reuters drückte die neue Drohung von Trump an den Börsen bereits die US-Futures ins Minus.