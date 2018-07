IWF prognostiziert globale Wirtschaftsverluste durch neue US-Zölle

„Im schlimmsten Szenario… wird das globale BIP um 0,5 Prozent zurückgehen”, sagte Lagarde auf einer Pressekonferenz beim Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Mitgliedstaaten in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires.

In Argentinien finden derzeit Proteste unter der Losung „Nie wieder IWF – Nein zu G20 “ gegen die Politik des Internationalen Währungsfonds statt.

Im Juni hatte die Organisation Argentinien eine vorübergehende Finanzhilfe von 50 Milliarden US-Dollar gewährt. Davon hat die argentinische Regierung 15 Milliarden Dollar als erste Tranche bereits erhalten. Bis Ende des Jahres könnte Argentinien das festgelegte Inflationsziel von 15 Prozent überschreiten, befürchten Ökonomen.

Washington hatte im März Strafzölle im Umfang von zehn bzw. 25 Prozent auf Exporte von Stahl und Aluminium in die USA eingeführt und diese Entscheidung mit nationalen Sicherheitsinteressen begründet; dabei waren einige Länder von diesen Zöllen befreit gewesen.

Am 31. Mai hatten die USA diese Zölle nach fruchtlosen bilateralen Verhandlungen praktisch gegen alle Länder verhängt, einschließlich der EU und Kanada.

Im Juni führten die USA Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf Importe von chinesischen Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar ein. Laut einer Erklärung des chinesischen Handelsministeriums schaden die US-Handlungen den globalen Liefer- und Wertschöpfungsketten ernsthaft. Sie haben Tumulte an den Märkten ausgelöst. China werde mit anderen Ländern an einer Gewährleistung des freien Handels arbeiten.

