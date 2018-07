Iran droht erneut mit Ölblockade im Persischen Golf

„Wenn die Exporte von iranischem Öl blockiert werden, wird auch kein anderes Land in der Region es exportieren“, heißt es in der Erklärung. Chamenei forderte zudem das iranische Außenministerium auf, den Kurs des Präsidenten in dieser Frage strikt zu befolgen.

© AFP 2018 / ATTA KENARE Iranische Revolutionsgarde droht mit Blockade der Straße von Hormus für Öltransport

Er betonte, dass Teheran eine Ölblockade ankündigen werde, falls die USA weiterhin versuchen, den Kauf von iranischem Öl durch andere Länder zu stoppen.

Zuvor hatte ein ranghoher Beamter des US-Außenministeriums gegenüber Journalisten mitgeteilt, die USA würden versuchen, ihre Verbündeten zum Stopp von Ölimporten aus dem Iran zu bewegen. Der iranische Präsident, Hassan Rohani, äußerte, er halte den Wunsch der USA nach einem Exportstopp für iranisches Öl für nicht durchsetzbar.

