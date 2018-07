Bau von Nord Stream 2 in Deutschland begonnen

Das Schiff arbeitet an einem Küsten-Landesteil, der mit dem landfesten Teil der Pipeline verbunden werden soll. Dazu schweißt die Schiffsmannschaft Pipelineteile zusammen. Parallel laufen Vorbereitungsarbeiten in der Greifswalder Bucht, wo fünf Bagger einen 25 Kilometer langen Graben für die nächste Rohrlegung ausheben. Die Arbeiten in der Bucht werden bis Jahresende abgeschlossen sein.

© Sputnik / Aleksej Druzhinin Warum die Deutschen Nord Stream 2 pragmatisch sehen – Experte

Die USA treten gegen die Realisierung des russischen Projektes auf. Der US-Senator vom Bundesstaat Wyoming John Barrasso hat einen Gesetzentwurf über die Verhängung von Sanktionen gegen die in den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 investierenden Unternehmen eingebracht, die Russland und Westeuropa verbinden soll.

US-Präsident Donald Trump hatte auch mehrmals betont, dass das Projekt Nord Stream 2 Europa von Russland und seinen Energieressourcen abhängig machen würde. Darüber hinaus soll der amerikanische Staatschef versprochen haben, das amerikanische Flüssiggas würde am europäischen Markt mit dem russischen Treibstoff konkurrieren.