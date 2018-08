Athen erhält letzte Kredittranche von 15 Milliarden Euro

Griechenland hat die letzte Kredittranche aus dem aktuellen Hilfsprogramm bekommen. Die Summe beträgt 15 Milliarden Euro und wurde am Montag an Athen überwiesen. Dies teilte der Euro-Rettungsfonds ESM mit.

„Der ESM hat heute die fünfte und letzte Tranche (seiner) Finanzhilfe für Griechenland in Höhe von 15 Milliarden Euro überwiesen. Von dieser Tranche gehen 9,5 Milliarden Euro an den Aufbau eines Finanzpuffers Griechenlands und 5,5 Milliarden Euro an die Schuldentilgung“, heißt es in der Pressemitteilung des ESM.

Nach dieser Kredittranche soll der griechische Finanzpuffer rund 24 Milliarden Euro betragen.

Diese Summe kann den finanziellen Bedarf Athens im Laufe von 22 Monaten nach dessen für den 20. August geplanten Ausstieg aus dem Hilfsprogramm decken.

