Trump verdoppelt Zölle gegen die Türkei – Lira kracht auf nächstes Rekordtief

US-Präsident Donald Trump hat eine Verdopplung der Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der Türkei angeordnet. Wie das „Focus“-Magazin am Freitag berichtete, teilte Trump das am gleichen Tag im Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Zuvor war die türkische Lira bereits auf ein Rekordtief gefallen. "Unsere Beziehungen zur Türkei sind derzeit nicht gut", schrieb der US-Präsident weiter.

Die Türkei ist der weltweit sechstgrößte Stahl-Exporteur und war bereits von der ersten Welle der Zölle hart getroffen worden. Im Gegensatz zu Ländern wie Kanada und Mexiko war die Türkei zu Beginn nicht von den Zöllen ausgenommen worden, schrieb „Focus“.

Dem Blatt zufolge hat die türkische Lira am Freitag angesichts der neuen US-Sanktionen gegen die Türkei und Zweifeln an der Handlungswilligkeit der türkischen Regierung 19 Prozent an Wert verloren. Kurz nachdem Präsident Trump eine Verdopplung der Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der Türkei verkündete, sank die türkische Währung am Nachmittag auf 6,62 Lira für 1 US-Dollar. Zuvor hatte die türkische Währung kurzzeitig sogar 6,87 Lira/Dollar.