Erneuerung syrischer Eisenbahn: Russische Unternehmen bereit zu Teilnahme – Medien

„Uralwagonsawod hat Interesse an der Lieferung eines breiten Sortiments von Schienenfahrzeugen, unter anderem Kesselwagen, offenen Güterwagen und Flachwagen in dem Umfang, der für die technische Erneuerung der syrischen Eisenbahn erforderlich ist“, heißt es in einer Mitteilung des Herstellers.

Die Lieferung dieser Eisenbahnwagen könnte bereits 2019 beginnen.

Darüber hinaus soll auch das russische Maschinenbauunternehmen Transmaschholding, das ebenfalls Eisenbahnfahrzeuge produziert, die Zusammenarbeit mit der syrischen Eisenbahn für möglich halten.