US-Ölriesen wollen russische Beteiligung an Förderung in Alaska – Botschaft

Laut der russischen Botschaft in Washington sind US-Unternehmen an der Beteiligung russischer Firmen an Offshore-Gas- und Ölförderprojekten in Alaska interessiert.

Ende Juli hatte in Anchorage, Alaska, der 23. Gipfel der Russisch-Amerikanischen Pazifik-Partnerschaft (RAPP) stattgefunden. Daran nahmen Vertreter der Wirtschaftskreise und der Regierungen Russlands und der USA teil.

Laut Angaben der russischen Botschaft hatten Vertreter der US-Ölriesen Exxon Mobil und Baker Hughes dem Forum beigewohnt.

„Zuallererst sind es die Unternehmen, die an unseren verschiedenen Öl- und Gasprojekten im Fernost beteiligt sind – Sachalin I und das Projekt einer Ölraffinerie in der Region Tjumen. Es sind die Unternehmen, die in Russland tätig sind, ein Interesse an der Zusammenarbeit mit Russland in der Zukunft haben und trotz der auferlegten Beschränkungen unseren Markt nicht verlassen wollen. Zumindest so geben sie es an“, ließ die Botschaft gegenüber Sputnik wissen.

Wegen der Sanktionen sei die praktische wirtschaftliche Zusammenarbeit begrenzt. Der Dialog über die Kooperation in der Öl- und Gasindustrie sei aber in vollem Gange, so die Botschaft weiter.

„Dies ist die Fortsetzung der Beteiligung amerikanischer Firmen Exxon und Baker Hughes an den Projekten Russlands im Fernen Osten. Auch die Amerikaner zeigen Interesse an der Miteinbeziehung des russischen Business, einschließlich der Öl- und Gasgeschäfte, in die Förderung von Offshore-Öl und —Gas in Alaska“.

Es sei schwer zu sagen, wie es in der Zukunft umgesetzt werden würde, aber zumindest werde von den Geschäftskreisen der USA und den Behörden von Alaska in diesem Bereich Interesse gezeigt, fügte die Botschaft hinzu.

