Russland antwortet auf Verbot von Elektronikexport aus USA

„Wir haben bereits einen Komplex von Gegenmaßnahmen erarbeitet, die den Effekt der US-Handlungen nivellieren sollen. In Bezug auf die Elektronik werden wir die unzugänglichen Komponenten mit unseren eigenen ersetzen und die fehlenden (Komponenten) aus den Ländern Südostasiens importieren; diese Märkte sind für uns offen“, sagte der Chef der Behörde, Deniss Manturow.

Er betonte dabei: „Das Verbot für die Lieferungen aus den USA wird natürlich einige hochtechnologische Bereiche, darunter den Verteidigungsindustriekomplex, betreffen, aber das ist nicht kritisch.“

Zuvor hatte das Außenministerium in Washington erklärt, dass am 22. August neue US-Sanktionen gegen Russland wegen angeblicher Verwendung von C-Waffen im britischen Salisbury in Kraft treten würden.

Moskau weist indes vehement jegliche Anschuldigungen zurück. Außenminister Sergej Lawrow erklärte im Mai, dass London im Skripal-Fall bislang keine Beweise für die Schuld Russlands vorgelegt habe.