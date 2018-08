Rabinowitsch zufolge bleibt Moskau nach wie vor der größte Handelspartner Kiews.

„Der Handelsumsatz mit Russland steigt aus einem einfachen Grund monatlich: Die Freihandelszone mit Europa hat uns lediglich geschadet", sagte er. „Wenn wir dort und da verlieren, dann finden wir nirgendwo etwas. Wir haben einen Null-Handelsumsatz (mit Europa — Anm. d. Red.). Und wie kann man überall zu seinem eigenen Nachteil Handel treiben?"

Die Einstellung des Handels mit Moskau werde sich verhängnisvoll auf die ukrainische Wirtschaft auswirken, so Rabinowitsch: „Die Einstellung des Handels mit Russland droht uns mit dem Verlust von ungefähr einem Drittel des Bruttoinlandsproduktes. Bei allen blöden Handlungen, die im Lande getätigt worden sind, braucht ihr einen weiteren unausgeglichenen Schritt — und sie zerstören die Wirtschaft endgültig", resümierte er.

Zuvor hatte der ehemalige Präsident der Ukraine, Viktor Juschtschenko, die engen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine in den vier vergangenen Jahren bedauert und die Aufrechterhaltung von Handelsbeziehungen als inadäquat und asymmetrisch bezeichnet.

Die Beziehungen zwischen Moskau und Kiew hatten sich nach dem nationalistischen Staatsstreich in der Ukraine von 2014, dem Beitritt der Krim zur Russischen Föderation und dem bewaffneten Konflikt im Donbass verschlechtert. Kiew warf Moskau mehrmals eine Einmischung in die ukrainischen Angelegenheiten vor. Russland stuft diese Anschuldigungen als haltlos und unannehmbar ein. Moskau betonte mehrmals, keine Partei in dem Konflikt in der Ukraine sei daran interessiert, dass Kiew seine politische und wirtschaftliche Krise überwindet.