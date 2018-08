Trotz Kriegshysterie aus Kiew – Russland größter Geldgeber für ukrainische Wirtschaft

Den nun vom ukrainischen Statistikamt veröffentlichten Bericht zufolge ist Russland nämlich weiterhin die größte Investitionsquelle für die marode ukrainische Wirtschaft. Im ersten Halbjahr 2018 sollen russische Unternehmer 36 Prozent aller Investitionen in die ukrainische Wirtschaft getätigt haben – oder 436 Millionen US-Dollar.

Damit liegen sie mit einem nahezu doppelten Vorsprung vor dem zweitplatzierten Land Zypern, aus dem rund 219 Millionen Dollar in die Ukraine geflossen sind.

Die Angaben des ukrainischen Statistikamtes sind brisant, denn sie offenbaren, wie eng die ukrainische Wirtschaft – trotz anderweitiger Beteuerungen der ukrainischen Regierung – an Russland gebunden ist.

Trotz denkbar schlechten Bedingungen für russische Unternehmer in dem Land sind sie somit weiterhin die wichtigste Investitionsquelle für Kiew. Anders als die Finanzhilfen westlicher Staaten oder des Internationalen Währungsfonds, auf die die Poroschenko-Regierung gerne verweist, kommen die Investitionen aus Russland zudem sofort und bedingungslos in der ukrainischen Volkswirtschaft an.

Ob dem Poroschenko-Regime diese Zusammenhänge bewusst sind, bleibt dennoch abzuwarten – Russland als „Aggressor-Staat“ und der Westen als „Helfer und Partner“ bleibt schließlich weiterhin das gebetsmühlenartig wiederholte Mantra der gegenwärtigen ukrainischen Führung.