Erdogan: Dollar-Dominanz muss ein Ende finden

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat am Sonntag bei seinem Besuch in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek dazu aufgefordert, der Dominanz der US-Währung im internationalen Handel ein Ende zu setzen. Das berichtete die Agentur Anadolu.

„Man muss der Dollar-Dominanz im internationalen Handel ein Ende setzen und zu Verrechnungen in Nationalwährungen übergehen“, zitierte Anadolu Erdogan.

© REUTERS / Murad Sezer Finanzexperte Ernst Wolff: Ziel der USA ist ein Regime Change in der Türkei

Wie Erdogan weiter betonte, stellt das an den US-Dollar gebundene und angeblich zur Vereinfachung des Handels geschaffene System zurzeit das größte Problem dar. Die Manipulationen mit dem Kurs der türkischen Lira verfolgt laut Erdogan das Ziel, Zweifel an der Stärke und Gesundheit der türkischen Wirtschaft hervorzurufen.

„Ziel ist es, der türkischen Wirtschaft einen Schlag zu versetzen. Dank der von der Regierung getroffenen Maßnahmen und der entscheidenden Position des türkischen Volkes ist aber dieser Versuch misslungen“, fügte der Staatschef hinzu.

Erdogan nahm in Bischkek im Rahmen seines zweitägigen Besuchs in Kirgistan an einem türkisch-kirgisischen Geschäftsforum teil.

© REUTERS / Umit Bektas Krisenlawine in Türkei: Trump wirft letzten Stein

Die Beziehungen Washingtons und Ankaras haben sich in letzter Zeit zugespitzt, mitunter auch wegen des bereits 2016 von den türkischen Behörden festgenommen US-amerikanischen Pfarrers Andrew Brunson. Anfang August hatte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen den türkischen Justizminister, Abdülhamit Gül, und den Innenminister, Süleyman Soylu, verhängt. Ihnen wurden „ernsthafte Verstöße gegen Menschenrechte“ vorgeworfen.

Daraufhin ordnete US-Präsident Donald Trump eine Verdopplung der Einfuhrzölle auf Aluminium und Stahl aus der Türkei an – bis zu jeweils 20 und 50 Prozent. Dies provozierte den Absturz der türkischen Nationalwährung auf ein historisches Rekordtief. Ankara hatte darauf Zölle auf 22 Warenkategorien, darunter Tabakwaren, Alkohol, Autos, Kosmetika, Reis und Obst – um einen Wert in Höhe von insgesamt 533 Millionen Dollar – krass erhöht.