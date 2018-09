Handelskonflikt mit USA: China schlägt mit Gegenzöllen zurück

Die neuen Zölle sollen am 24. September in Kraft treten und für mehr als 5.200 amerikanische Waren gelten.

Mit dieser Maßnahme will China nun auf die von Washington verhängten neuen Sonderzöllen auf chinesische Importe antworten. Darüber hinaus hat Peking eine Verhandlung mit den USA in der Welthandelsorganisation (WTO) initiiert.

© REUTERS / Damir Sagolj Trump verhängt 200-Milliarden-Strafzölle gegen China

Am Dienstag hatte US-Präsident Donald Trump laut einer offiziellen Mitteilung des Weißen Hauses neue Sonderzölle von zehn Prozent auf chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden US-Dollar verhängt. Diese sollen am 24. September in Kraft treten.

Seit Juli hatte Trump Zölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Importe im Wert von 50 Milliarden Dollar in Kraft gesetzt. Washington wirft Peking Diebstahl geistigen Eigentums vor. Trump stört außerdem das seiner Meinung nach zu hohe Defizit der USA im Handel mit China. Die Regierung in Peking reagierte mit Zöllen auf US-Waren in gleichem Umfang.