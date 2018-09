Nach Russland verkauft auch China US-Staatsanleihen in Milliardenhöhe

Zurzeit besitzt China Obligationen in Höhe von 1,171 Billionen Dollar.

An zweiter Stelle folgt ebenso wie vor einem Monat Japan, das seine Anlagen in US-Wertpapiere im Gegenteil erhöht hatte. Zurzeit besitzt Japan US-Wertpapiere zum Wert von 1,0355 Billionen Dollar.

© AP Photo / Peter Morgan Russland stößt massiv US-Staatsanleihen ab

Mit großem Rückstand befindet sich in der dritten Position Irland – es verfügt über 300 Milliarden Anlagen in US-Schuldpapiere. Das ist um 600 Millionen mehr als Ende Juni.

Russland, das im Juni und Juli seine Anlagen in die US-Bonds bedeutend reduziert hatte, ist nicht mehr in der Top 30 (obwohl es in den letzten Jahren diesbezüglich den 10. – 13. Platz belegt hatte). Mit dem Stand von Ende Mai sind russische Investitionen in US-Wertpapiere bis auf das Minimum des Jahres 2007 gesunken und betrugen 14,9 Milliarden Dollar. Bis Ende Juli hatte sich diese Summe praktisch kaum geändert, sie war lediglich um drei Millionen Dollar (von 14,910 bis auf 14,907 Milliarden) gesunken.

Insgesamt sind die Anlagen in US-Staatsbonds um 40 Milliarden gewachsen – bis auf 6,2516 Billion Dollar.