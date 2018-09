Deutschland findet Rettung vor China

Der Agentur zufolge soll der Fonds über eine Milliarde Euro verfügen. Laut nicht benannten Quellen arbeitet die Regierung „sehr intensiv“ an Änderungen.

Neben der Fondsgründung wird demnach geplant, Einschränkungen für ausländische Investitionen einzuführen, insbesondere für Technologie-Unternehmen. Berlin wolle, dass die Schlüsselentwicklungen in den Händen Deutschlands bleiben. Einer erhöhten Kontrolle sollen die Deals zum Erwerb eines mehr als 25-prozentigen Anteils unterliegen.

Ein Signal für die Regierung, dass konkrete Maßnahmen notwendig sind, sind mehrere konkrete Geschäftsabschlüsse geworden, und zwar der Kauf des robotertechnischen Unternehmens Kuka im Jahr 2016 und der Erwerb von 9,7 Prozent der Anteile am Automobilkonzern Daimler durch den chinesischen Autokonzern Geely

Im Jahr 2017 wurden insgesamt 30 Deals mit der Beteiligung des chinesischen Business registriert, was doppelt so viel wie im Vorjahr 2016 ist. Innerhalb der letzten drei Jahre haben sich Käufer aus China an 40 Prozent aller ausländischen Investitionen in Deutschland beteiligt.