E-Bus und weitere Neuheiten aus Russland auf IAA Nutzfahrzeuge

Mit Neuheiten und Innovationen tritt die russische Autoindustrie bei der IAA Nutzfahrzeuge 2018 an. Die Automesse beginnt am Donnerstag in Hannover. Auf rund 270.000 Quadratmetern stellen sich insgesamt fast 2000 Aussteller aus 50 Staaten vor. Die Organisatoren erwarten bis zu 250.000 Besucher.