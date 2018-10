USA: Staatsverschuldung bricht Rekordmarke

Im Laufe des Finanzjahres 2018, das am 30. September endete, sei die US-Staatsverschuldung um 1,2 Billionen Dollar gestiegen.

© REUTERS / Umit Bektas Türkei nicht mehr größter Staatsschuldeninhaber der USA

Es werde auch erwartet, dass das jährliche Haushaltsdefizit bis zum Jahr 2020 die Marke von einer Billion US-Dollar überschreiten werde.

Zudem soll die US-Staatsverschuldung eine Tendenz zu einem beschleunigten Wachstum aufweisen, da die Staatsausgaben laut einigen Kongress-Mitgliedern nicht kontrolliert sind.

Dem Congressional Budget Office zufolge betrugen die US-Bundesanleihen in den ersten elf Monaten des Finanzjahres 2018 895 Milliarden Dollar, was 222 Milliarden Dollar mehr seien als in demselben Zeitraum des vorigen Finanzjahres.