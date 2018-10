„Russische Energiewoche“: Putin nimmt an Plenarsitzung des Forums teil

Am 3. Oktober nimmt Russlands Präsident Wladimir Putin an einer Plenarsitzung des Forums „Russische Energiewoche“ in Moskau teil. Das Forum, das bis zum 6. Oktober andauert, verbindet Experten und Vertreter der weltweit führenden Unternehmen im Energiebereich. Teilnehmer der Plenarsitzung werden über nachhaltige Energielösungen diskutieren.