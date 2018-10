Diese Maßnahmen trifft Russland zur Senkung der Abhängigkeit vom US-Dollar

„Wir werden einerseits durch direktive Entscheidungen, da der Staat quasi Aktionär der Staatsunternehmen ist, und andererseits durch stimulierende Maßnahmen erwirken, damit immer mehr Verrechnungen nicht in US-Dollar erfolgen“, sagte Siluanow am Freitag gegenüber dem Nachrichtensender „Rossija 24“.

Ab 2019 sollen ihm zufolge Stimuli beim Übergang zu Verrechnungen bei Export- und Importgeschäften in der Landeswährung gelten. Zudem seien für russische Partner Steuerpräferenzen vorgesehen.

© Sputnik / Alexej Filippow VTB-Chef: Putin unterstützt Entdollarisierung russischer Wirtschaft

Wie der Minister weiter betonte, bekunde zudem Russland sein Interesse daran, zu Verrechnungen in Rubel sowie in anderen Währungen im Rahmen der bereits geschlossenen Dollar-Verträge überzugehen.

Ihm zufolge überlegten die europäischen Partner bereits, wie man auf Verrechnungen in der US-Währung verzichten kann.

Dabei unterstrich Siluanow, dass die Maßnahmen zur Anspornung der Verrechnungen in der Landeswährung nicht die privaten Konten der Bürger betreffen sollten.

© Sputnik / Maxim Bogodwid Kommt Totalverzicht auf Dollar? Russlands Parlament nimmt Stellung

Zuvor hatte die Regierung einen Plan zur „Entdollarisierung“ der russischen Wirtschaft vorgelegt, der mehrere Schritte in verschiedenen Bereichen umfasst. Demzufolge soll der Übergang zu Verrechnungen bei Export- und Importgeschäften in anderen Währungen, darunter in Euro, Yuan und Rubel, beschleunigt werden.

Die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen haben sich wegen der dramatischen Situation in der Ukraine verschlechtert. Die westlichen Länder verhängten etliche Sanktionen gegen Russland, woraufhin Moskau Gegenmaßnahmen eingeleitet hat. Es erklärte zudem, dass die Sprache der Sanktionen kontraproduktiv sei.