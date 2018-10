Russland nimmt Export von Solarzellen nach Europa auf

Russland führt erstmals Photovoltaik-Elemente (PV) nach Europa aus. Wie Vize-Energieminister Alexej Teksler am Freitag am Rande der Russischen Energiewoche mitteilte, werden Solarzellen unter anderem von einem in Nowotscheboksarsk ansässigen Betrieb geliefert, vorerst in kleinen Mengen.