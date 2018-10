Russlands Präsident über Rolle der Frauen bei Entwicklung russischer Wirtschaft

In seiner Begrüßungsrede im Rahmen des 66. Weltkongresses FCEM sagte Russlands Präsident wie folgt: „Es ist kaum jene positive Rolle überzubewerten, die die Frauen im weltsozialwirtschaftlichen Prozess spielen. Für unser riesiges Land ist die aktive Teilnahme der Frauen am Business und an der Entwicklung der Wirtschaft von unermesslicher Bedeutung.“

Frauen arbeiten ihm zufolge in ganz unterschiedlichen Bereichen, lösen dabei effektiv Betriebsfragen und tragen viel zur Umsetzung von aktuellen humanitären und gesellschaftlichen Projekten bei.

„Die Frauenunternehmerschaft in unserer Gesellschaft dient als Bespiel für verantwortungsvolle und professionelle Sachbehandlung, für schöpferische Energie und Weisheit, für die Fähigkeit, einen Dialog zu führen, einen Kompromiss zu finden und produktiv zu agieren (…)“, sagte der Staatschef.

© Sputnik / Michail Klimentjew Rekorde und Aufgaben: Putin äußert sich zur aktuellen russischen Wirtschaftslage

Russlands Präsident fügte hinzu, dass die reiche Erfahrung der russischen Frauen in der Geschäftswelt neben den Leistungen aller Forumsteilnehmerinnen nützlich bei der Behandlung der auf der Agenda stehenden Schlüsselfragen sei.

Der 66. Weltkongress FCEM findet vom 22. bis zum 24. Oktober in Moskau statt.