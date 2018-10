Folgen der Sommerdürre: Deutschland greift auf Ölreserven zurück

Den Meldungen zufolge führte der Dürre-Sommer zu einem historischen Tiefststand des Rheins. Dadurch soll die Verbindung zwischen dem Ölzentrum Rotterdam und dem Südwesten Deutschlands gestört worden sein.

Die Erlaubnis sei auf Vorratslager für Diesel und Benzin im Regierungsbezirk Köln, in den Ländern Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sowie den Regierungsbezirk Unterfranken beschränkt, schreiben die Medien . Auch Treibstoff für Flugzeuge in bestimmten Vorratslagern in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz seien betroffen. Die Verordnung sei am Donnerstag veröffentlicht worden und am Freitag in Kraft getreten.

Das Wirtschaftsministerium darf die Vorräte freigeben, um Störungen in der Energieversorgung zu verhindern oder zu beheben, so Medien. Die Bundesregierung habe von der Reserve bisher 1991 in der Irak-Kuwait-Krise, 2005 wegen des Hurrikans Katrina und 2011 wegen der Libyenkrise Gebrauch gemacht.