Trump droht Iran mit wirtschaftlicher Katastrophe

Die Erklärung erschien im Vorfeld des letzten Sanktionspakets gegen Teheran, das den US-Ausstieg aus dem Atomdeal abschließen soll. In der Erklärung wird erneut auf die angebliche Vertragsverletzung durch den Iran hingewiesen.

„Wir fordern das Regime auf, seine nuklearen Ambitionen aufzugeben, sein destruktives Verhalten zu ändern, die Rechte seiner Bürger zu respektieren und in gutem Glauben an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Wir suchen die Zusammenarbeit mit unseren Verbündeten und Partnern“, so Trump.

© AP Photo / Vahid Salemi Iran-Sanktionen: USA gewähren Ausnahmen – aber nicht für EU-Länder

In dieser Hinsicht wurde betont, dass die Handlungen der USA gegen „das Regime und sein bedrohendes Benehmen gerichtet sind, und nicht gegen die stark leidende iranische Bevölkerung“. Deswegen seien Lebensmittel, Medikamente, medizinische Geräte und Agrarrohstoffe von den Sanktionen ausgenommen.

„Unser Ziel ist es, das Regime zu einer klaren Entscheidung zu zwingen: Entweder das destruktive Verhalten aufgeben oder den Weg zur wirtschaftlichen Katastrophe fortsetzen“, heißt es in der Erklärung.

Allerdings seien die USA immer für einen neuen Deal mit dem Iran offen, der „für immer seinen Weg zu Atomwaffen blockiert, den gesamten Umfang seiner bösartigen Aktionen betrifft und des iranischen Volkes würdig ist“.

Bis dahin würden die „historischen Sanktionen“ in Kraft bleiben.