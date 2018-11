Alu-Gigant RusAl will nach Russland zurückkehren

Der Verwaltungsrat von RusAl, einem der weltgrößten Aluminiumproduzenten, will seinen Sitz von der Kanal-Insel Jersey nach Russland verlegen. Möglicherweise wird das Unternehmen sein Hauptquartier in einer von zwei russischen Sonderwirtschaftszonen für Offshore-Firmen einrichten, teilte RusAl am Montag auf der Seite der Hongkonger Aktienbörse mit.