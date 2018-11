Getreideexport im Aufwind: Russen bauen 70 Kornspeicher in Syrien

Syriens Minister für Binnenhandel, Abdallah al Garbi, hat am Mittwoch ein Interview für Sputnik gegeben. Ihm zufolge ist das Niveau des Handels mit Russland in letzter Zeit deutlich gestiegen. Syrien exportiert aus Russland 1,8 Millionen Tonnen Weizen jährlich. Zudem werden in Syrien unter Mitwirkung russischer Experten 70 Kornspeicher gebaut.