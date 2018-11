Der Rubel rollt beim Rüstungskonzern Rheinmetall

Der Ordereingang für Rüstungsgüter lassen die Gesichter in der Konzernzentrale in Düsseldorf strahlen: Für rund 4,5 Milliarden Euro wurden von Januar bis September Panzer, Munition und anderes Militärgerät bestellt. Das lag vor allem an einer Großbestellung aus Australien für Radpanzer und Lastwagen.

„Wir profitieren bei Defence (Verteidigung) vom wachsenden Nachholbedarf bei der Ausrüstung der Bundeswehr und vom militärischen Modernisierungsbedarf in vielen Ländern weltweit“, sagte Konzernchef Armin Papperger laut dpa.

© Sputnik / Alexander Demyanchuk Rollender Rubel: Russland und Indien greifen Dollar-Hegemonie an

Rundum positiv laufe das Geschäft dennoch nicht — der Umsatz in den ersten drei Quartalen sank in der Rüstungssparte sogar um 2,9 Prozent auf 1,97 Milliarden Euro. Das Minus lag aber zum Großteil an negativen Währungseffekten — in lokalen Währungen war es nur ein Rückgang von 0,6 Prozent.

Für das Gesamtjahr 2018 kappte der Konzern seine Umsatzerwartung für die Rüstungsgeschäfte. Statt einer Steigerung von 12 Prozent werden es nun nur noch schätzungsweise 6 bis 7 Prozent. Ein Grund: Für einige Aufträge fehlen noch die Exportgenehmigungen.