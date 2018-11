Moskau gewinnt durch US-Sanktionen gegen Iran – Zeitung

Die Zeitung „The Wall Stret Journal“ sieht Russland als einen Gewinner in der jüngsten Runde der Sanktionen, die die Vereinigten Staaten gegen den Iran verhängt haben.

Russische Ölunternehmen hätten iranische Kunden „bestohlen"- denn die beiden Länder würden ähnliche Rohölsorten liefern, so die Zeitung. Dabei unterstütze Moskau Teheran durch das Angebot, iranische Ölimporte via Tauschhandel zu kaufen und diese für den heimischen Gebrauch zu verarbeiten. Das eigene Öl würde nach Europa exportiert werden. Moskau biete an, das iranische Rohöl mit Maschinen und Lebensmitteln zu bezahlen.

© REUTERS / Raheb Homavandi Iran unter Druck: Wie reagieren die Ölpreise nach den US-Sanktionen?

Laut der Zeitung ersetzt Russland den Iran im Weltölmarkt.

Die USA haben in diesem Jahr den mühsam ausgehandelten Atom-Deal der Weltgemeinschaft mit dem Iran einseitig aufgekündigt und die iranischen Ölexporte — für die Islamische Republik eine wichtige Einnahmequelle — erneut mit Sanktionen belegt.

