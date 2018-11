„Neuer Impuls für EU-Länder“: Erdogan zu Turkish Stream

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan haben am Montag bei der Fertigstellungszeremonie des Meeresabschnitts von „Turkish Stream“ in Istanbul die Wichtigkeit der Pipeline für die Gasversorgung Europas unterstrichen.

„Wir haben mit unseren russischen Freunden viele Anstrengungen unternommen, um das Projekt „Turkish Stream“ umzusetzen. Es hat eine historische Bedeutung. Die Gasleitung ist nicht nur für uns, sondern auch für unsere Nachbarn wichtig. Die Hälfte des Gases planen wir, nach Europa zu liefern, und die europäischen Länder werden auch einen neuen Impuls bekommen. Die Türkei wird in der Lage sein, den Gasbedarf in Europa vollständig abzudecken“, so Erdogan.

Laut Erdogan sind die Beziehungen zwischen Russland und der Türkei „auf dem Vormarsch“, und das zeige sich auch im Energiesektor.

Russlands Präsident Wladimir Putin machte deutlich, dass solche Projekte, und insbesondere dieses Projekt „nicht gegen die Interessen von jemandem gerichtet“ seien.

„Projekte dieser Art sind außergewöhnlich schöpferisch. Sie zielen darauf ab, die Beziehungen zwischen den Staaten zu entwickeln, nachhaltige Bedingungen für die Entwicklung der Wirtschaft zu schaffen, auf deren Grundlage sich das Wohlergehen der Bürger unserer Länder erhöhen soll“, so Putin.

Die Pipeline Turkish Stream besteht aus zwei Strängen mit einer Durchlasskapazität von je 15,75 Milliarden Kubikmetern Gas pro Jahr. Der Unterwasserteil der Leitung wird etwa 930 Kilometer lang sein. Die Pipeline führt von der russischen Schwarzmeerstadt Anapa zur Ortschaft Kıyıköy im türkischen Thrakien. Das durch den ersten Strang zu transportierende Gas ist ausschließlich für die Türkei bestimmt. Der zweite Strang soll laut ursprünglichen Plänen bis zur Grenze zwischen der Türkei und der EU verlängert werden.