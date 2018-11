Musk bekundet Interesse an Zusammenarbeit bei Daimlers E-Sprinter

„Vielleicht interessiert, mit Daimler/Mercedes an einem E-Sprinter zu arbeiten“, so Musk via Twitter am Montag.

Maybe interesting to work with Daimler/Mercedes on an electric Sprinter. That’s a great van. We will inquire. — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2018

​Das sei ein großartiger Lieferwagen. Das Unternehmen werde das untersuchen. Mit diesem Beitrag reagierte er auf die Frage eines Twitter-Nutzers nach einem elektrisch angetriebenen Lieferwagen.

Im Februar hatte Mercedes/Benz die jüngste Serie der Sprinter-Reihe auf den Markt gebracht. Für nächstes Jahr sind E-Versionen in Aussicht gestellt.

Tesla antwortete auf eine Anfrage zum Musk-Tweet zunächst nicht, so die Agentur Reuters am Montag. Daimler habe eine Stellungnahme dazu abgelehnt, ob der Konzern offen für eine Zusammenarbeit mit Tesla sei. Ein Sprecher habe lediglich gesagt, man freue sich über Musks Interesse am Sprinter.

Zuvor war berichtet worden, dass Daimler im Jahr 2014 seinen vierprozentigen Anteil an Tesla für 780 Millionen Dollar verkauft hatte.

