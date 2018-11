Kosovo verhängt 100-Prozent-Zölle auf Waren aus Serbien

Die Regierung der selbsternannten Republik Kosovo hat laut dem Premier der Republik, Ramush Haradinaj, bei einer Sitzung am Mittwoch eine Zollgebühr in Höhe von 100 Prozent des Preises für die gesamte Produktion aus Serbien eingeführt. Dies teilte Haradinaj am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite mit.