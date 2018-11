Erstmals seit 2017: Bitcoin fällt unter 4000 US-Dollar

Nach Angaben des Portals CoinMarketCap, das den Durchschnittspreis an mehr als 20 Börsen errechnete, sank der Bitcoin in der Nacht auf Sonntag (01:17 Uhr Moskauer Zeit) mit einem Preis von 3879 US-Dollar um 10,17 Prozent. An der größten Kryptowährungsbörse Binance Exchange betrug der Bitcoin-Preis 3976 US-Dollar. Damit ist er um 10,71 Prozent geschrumpft.

Um 11:38 Uhr (Moskauer Zeit) kostete der Bitcoin laut CoinMarketCap 3777 US-Dollar.

Am Montag war berichtet worden, dass der Preis der Kryptowährung Bitcoin zum ersten Mal seit Oktober 2017 unter die psychologisch wichtige 5000-Dollar-Marke gefallen sei.

Die frühere psychologisch kritische Preismarke – 6000 US-Dollar – unterschritt der Bitcoin Ende Juli.