Neues Krebsmittel: Grünes Licht für Bayer in USA

Die U.S. Food and Drug Administration (FDA, dt. Behörde für Lebens- und Arzneimittel) hat am Montag grünes Licht für den Einsatz des von Bayer gemeinsam mit der US-Biotechfirma Loxo Oncology entwickelten Medikaments gegeben. Dies meldet die Agentur Reuters am Dienstagmorgen.

Demnach trauen Analysten dem Mittel, das unter dem Namen Vitrakvi verkauft werden soll, Umsätze von bis zu einer Milliarde Dollar zu.Das Medikament kann demnach bei zahlreichen Krebsarten, bei denen Tumore von einer Genmutation betroffen sind, zum Einsatz kommen.

Bayer und Loxo sagten Patienten finanzielle Unterstützung zu. Der Monatspreis für das Mittel liegt bei 32.800 Dollar. Wenn innerhalb von 90 Tagen kein klinischer Nutzen eintritt, soll Bayer beispielsweise die Kosten erstatten.

