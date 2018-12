Katar tritt aus OPEC aus

Katar wird laut seinem Energieminister Saad Sherida al-Kaabi im Januar aus der Organisation erdölexportierender Länder austreten, wie Bloomberg meldet.

Der Grund dafür sei die Absicht des Landes, sich auf Gasgewinnung und Produktion von Flüssiggas zu konzentrieren.

„Katar hat beschlossen, sich ab dem 1. Januar 2019 aus der OPEC zurückzuziehen, am Montag wird es die Organisation darüber informieren“, verkündete der Energieminister während einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Doha am Montag.

Die darauffolgende Nichteinhaltung der OPEC-Vorschriften zur Kontrolle der Produktionsmengen kann laut Bloomberg zu einer Gewinnungserhöhung durch Katar führen. Dies könnte die Versuche unterminieren, Öl- und Gaspreise zu stützen.