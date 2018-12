Nun offiziell: Frankreichs Premier setzt Ökosteuer-Erhöhung für sechs Monate aus

Der Premier erklärte am Dienstag, dass „keine Steuern die Gefährdung der Einheit einer Nation rechtfertigen“ würden. Er nannte die drei Steuermaßnahmen, die ab dem 1. Januar in Kraft treten sollten: die Erhöhung der Ökosteuer auf Benzin, Heizöl und Diesel; die Angleichung der Diesel- an die Benzinbesteuerung sowie der Dieselsteuer für Fachleute an jene für physische Personen.

„Ich setze die Anwendung dieser Steuermaßnahmen für sechs Monate aus“, so Philippe

Seit dem 17. November finden in Frankreich Großdemonstrationen gegen hohe Spritpreise und die wirtschaftliche Politik des französischen Präsidenten, Emmanuel Macron, statt. Am Samstag kam es in Paris zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten sowie zu Randalen und Brandstiftungen an Autos.

Mindestens 133 Menschen erlitten Verletzungen bei den Unruhen, darunter 23 Beamte. 412 Protestteilnehmer wurden festgenommen.