USA blockieren Militärdeal zwischen Israel und Kroatien – Medien

Bei dem Geschäft im Wert von 500 Millionen US-Dollar geht es demnach um den Kauf von zwölf von Israel reparierten und verbesserten amerikanischen Mehrzweckkampflugzeugen vom Typ F-16.

Dem Portal zufolge wollten die USA die Maschinen an Kroatien liefern; die US-Administration war „wütend“, dass Israel die Kroaten überzeugen konnte, die Jets in Israel und nicht in den USA zu kaufen. Die alten Maschinen seien dabei in Israel modernisiert und mit neuen elektronischen Systemen ausgestattet worden.

Laut den Amerikanern ist das Vorgehen Israels unfair, weil es hinter dem Rücken der USA zu profitieren versucht: Israel solle nicht amerikanische Flugzeuge an eine dritte Seite ohne Washingtons Genehmigung verkaufen.

Zugleich seien auch die Kroaten „wütend“ über die Deal-Verzögerung und sollen Israel eine Nachricht übermittelt haben, wonach sie eine möglichst schnelle Problemlösung erwarten.

Laut Quellen soll Israel die Warnungen einer Blockierung des Deals vor drei Wochen erhalten haben.

Das Portal berichtet ferner, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu am Montag diese Situation mit US-Außenminister Mike Pompeo in Brüssel behandelt habe. Pompeo soll laut israelischen Quellen nicht gegen den Deal gewesen sein. Dieser werde von US-Verteidigungsminister James Mattis blockiert.