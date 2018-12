Deutsche Maschinenbauer auf Rekordkurs, aber…

Deutschlands Maschinenbauer könnten in diesem Jahr so erfolgreich sein wie noch nie. Die Branche steuert 2018 einen Jahresumsatz von 228 Milliarden Euro an. Aber die Aussichten für das kommende Jahr sind ziemlich trübe.

Die Maschinenbauer hier zulande sehen sich trotz handelspolitischer Stürme auf Rekordkurs. „Das von uns für 2018 prognostizierte Produktionswachstum von 5 Prozent auf den Rekordwert von 228 Milliarden Euro ist ehrgeizig, aber realisierbar“, sagte Carl Martin Welcker, Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) nach Angaben der Deutschen Presseagentur am Dienstag in Frankfurt. In den ersten zehn Monaten 2018 erzielte die Branche demnach einen Zuwachs von 3,7 Prozent.

>>>Andere Sputnik-Artikel: Erstes Russisch-Deutsches Branchenforum: Kühler Kopf auch bei scharfem Wind<<<

© AFP 2018 / CHRISTOF STACHE Audi investiert 14 Milliarden Euro in Zukunftstechnologien

Die Aussichten für das kommende Jahr beurteilt die exportorientierte deutsche Schlüsselindustrie verhaltener. Angesichts der erwarteten Abkühlung der Weltwirtschaft rechnet der VDMA mit einem preisbereinigten (realen) Produktionsplus von 2 Prozent.

Als Risiken nannte Welcker den Handelskonflikt der USA mit China, die Gefahr eines harten Brexits, Sanktionen gegen Russland sowie die Verschuldungskrise Italiens. „Wir müssen damit rechnen, dass all diese Einschränkungen des freien Handels sich auch im Maschinenbau stärker bemerkbar machen“, warnte der VDMA-Präsident laut DPA. Neben den politischen Unsicherheiten bereitet auch der Fachkräftemangel Sorgen. Aktuellen Umfragen zufolge leiden 27 Prozent der Maschinenbauer in Deutschland unter einem Mangel an Arbeitskräften. Insgesamt beschäftigt die Branche etwa eine Million Menschen.

>>>Andere Sputnik-Artikel: Das deutsche Business unterstützt die Idee eines starken und unabhängigen Europas<<<