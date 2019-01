Venezuelas Wirtschaft retten: Russland eilt zu Hilfe – Medien

Die Wirtschaft von Venezuela ist momentan in einem katastrophalen Zustand: Ende 2018 betrug die jährliche Inflation 1,3 Millionen Prozent. Die Nachrichtenseite „The Bell“ will nun erfahren haben, dass russische Behörden Karakas Hilfe angeboten haben.

Im November hat laut „The Bell“ eine Delegation russischer Regierungsvertreter unter Leitung des Vize-Finanzminister Sergej Stortschak die Hauptstadt des südamerikanischen Staates besucht. Die Beamten sollen dort eine Liste mit ihren Vorschlägen zur Stabilisierung der Wirtschaft vorgelegt haben.

Die russischen Ökonomen sollen unter anderem vorgeschlagen haben, ein Grundeinkommen für venezolanische Haushalte einzuführen. Bis Januar 2019 war das Benzin für die Bürger des Landes kostenfrei. Ab diesem Jahr wollte die venezolanische Regierung das Benzin zu Marktpreisen verkaufen, allerdings mit Subventionen für die Bürger.

Russland: USA planen illegitime Bildung alternativer Regierung in Venezuela

Ein Grundeinkommen ist aus Sicht der russischen Experten aber eine bessere Maßnahme gegen die Armut: So könne das Geld sowohl für das Benzin als auch für andere Ausgaben des Haushalts verwendet werden.

Als weitere Maßnahme schlugen russische Beamte demnach vor, das Drucken von Geld einzustellen und damit die Finanzierung des Budgets durch Emissionen zu stoppen.

Außerdem wurde laut der Nachrichtenseite den Venezolanern empfohlen, eine Steuerreform nach russischem Muster umzusetzen, mit Schwerpunkt auf indirekte Steuern. Karakas könnte zudem die Ölförderung erhöhen und den Export maximal diversifizieren.

Venezuela steckt seit 2014 wegen des Öl-Preisverfalls in einer tiefen Wirtschaftskrise. Dies hat wiederum zu Massenunruhen im Land geführt. Die Geschäfte sind oft leer.

Im Dezember 2018 hatte der venezolanische Präsident Nicolas Maduro erklärt, dass Russland mehr als fünf Milliarden US-Dollar in die Erdölbranche Venezuelas und mehr als eine Milliarde Dollar in die Bergbauindustrie stecken wolle. Zudem soll Russland 600 Tonnen Getreide an Venezuela liefern.