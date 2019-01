Russland fährt Ölproduktion vereinbarungsgemäß leicht zurück

Russland hat seine Ölproduktion leicht zurückgefahren. Wie Energieminister Alexander Nowak am Freitag in Moskau sagte, wird derzeit täglich um rund 30 000 Barrel (je 159 Liter) Öl weniger gefördert als im Oktober 2018. Im Januar dürfte die Ölproduktion in Russland durchschnittlich um 50 000 Barrel/Tag zurückgehen, hieß es.