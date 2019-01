Ivanka Trump wird als neue Weltbank-Chefin gehandelt – Medien

Nach der Rücktrittsankündigung von Jim Yong Kim werden laut FT die Tochter des US-Präsidenten Ivanka Trump und die frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Nikki Haley als Nachfolgerinnen gehandelt.

Darüber hinaus werden auch Namen anderer potentieller Kandidaten genannt. Den Posten könnte künftig Mark Green, der Chef der US-Behörde für internationale Entwicklung (USaid) oder der hochrangige Politiker im Finanzministerium David Malpass bekleiden, so die Zeitung unter Berufung auf eigene Quellen.

Zuvor war berichtet worden, dass Weltbank-Präsident Jim Yong Kim vorzeitig aufhöre. Dies gab die Agentur Reuters am 7. Januar bekannt. Insider hatten zuvor verraten, dass der US-Amerikaner zum 1. Februar 2019 zurücktreten werde. Der 59-jährige erklärte, er werde dann einem Unternehmen beitreten, das sich um den Ausbau von Infrastruktur-Projekten in Entwicklungsländern kümmere, so Reuters.

Kim hatte im Juli 2017 seine zweite Amtszeit angetreten, die bis Mitte 2022 dauern sollte. Seine Aufgaben sollen ab Februar vorübergehend von der Weltbank-Managerin Kristalina Georgieva übernommen werden, hieß es.