US-Widerstand gegen die Pipeline, was steckt dahinter? Sputnik fragt Experten

Die USA verschärfen den Ton gegen Nord Stream 2 und drohen nun auch deutschen Firmen. Sputnik fragt Experten und Politiker in der EU und in Übersee, was Amerika an dem Pipeline-Projekt so stört. Die Befragten sind fast einhellig: Den Staaten gehe es nur darum, Europa fester an sich zu binden – als Absatzmarkt und als politisches Einflussgebiet.