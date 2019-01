Weg vom Öl-Tropf: Prinz Salman plant 425 Mrd. Dollar teure Reform

Dem Minister zufolge soll der gesamte Betrag bis zum Jahr 2030 in die Entwicklung der Eisenbahnen und Flughäfen sowie in Industrieprojekte investiert werden. Riad hoffe, auf diese Weise den Anteil von Erdöl an der Struktur der Staatseinnahmen zu verringern, so Al-Falih.

© Fotolia / marrakeshh Saudi-Arabien will Milliarden in Russland investieren

Prinz Salman wird am Montag seinen Plan präsentieren. Am selben Tag sollen rund 70 Deals im Gesamtwert von 53,6 Milliarden US-Dollar unterzeichnet werden.

„Das ist recht ambitioniert, aber wir haben noch mehr als zehn Jahre Zeit dafür. All das soll in dem Zeitraum erfolgen, wo wir unsere Ölwirtschaft aufbauen. Wir halten nicht inne“, so Al-Falih.

Der Minister hatte zuvor erklärt, Saudi-Arabien plane, Milliarden Dollar in die Wirtschaft Russlands zu investieren, und Russland werde ähnliche Investitionen in Saudi-Arabien tätigen.