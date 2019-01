So viel kann Daimler-Chef offenbar als Rente erhalten

Laut der Zeitung „Bild am Sonntag“ bekommt Zetsche ab 2020 eine Rente in Höhe von 4250 Euro am Tag.

Diese Summe ergibt sich aus einem jährlichen Ruhegehalt von 1,05 Millionen Euro und einem Kapitalbetrag aus dem aktuellen Altersvorsorgesystem des Konzerns.

Im Mai soll Zetsche seinen Posten als Vorstandsvorsitzender an den bisherigen Entwicklungschef Ola Källenius übergeben.

Zetsche könnte während seiner Rente zusätzliches Geld einstreichen, wenn er ab 2021 den Vorsitz im Aufsichtsrat von Daimler übernimmt. „Was dann gezahlt wird und ob gezahlt wird, wird dann neu festgesetzt“, so ein Daimler-Sprecher gegenüber DPA.

Laut der Zeitung erhält Zetsche nun 8,6 Millionen Euro pro Jahr.