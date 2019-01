Italiens Wirtschaft schrumpft: 2019 Rezession angesagt

Italiens Wirtschaft ist zum zweiten Mal in Folge geschrumpft. Das Land befindet sich nach Angaben des Statistikamtes Istat in einer Rezession.

Demnach verstärkte sich der Abschwung im Schlussquartal 2018: Im Vergleich zum Vorquartal sank die Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent, nach einem Rückgang um 0,1 Prozent im dritten Quartal.

Auf Grund des stagnierenden BIP-Wachstums binnen zwei aufeinanderfolgender Quartale gehen Experten von einer „technischen Rezession” aus.

Ministerpräsident Giuseppe Conte zeigt sich aber zuversichtlich, dass Italien die drittgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone bleiben wird. Vor Geschäftsleuten in Mailand hatte er am Mittwoch erklärt, er rechne zwar nicht vor dem zweiten Quartal mit einer wirtschaftlichen Erholung. Aber auch wenn „wir in den ersten Monaten dieses Jahres noch zu kämpfen haben werden”, seien alle Voraussetzungen für eine Besserung gegeben, so Conte.

Aus seiner Sicht sind in erster Linie externe Faktoren wie die Konjunkturflaute in China und Deutschland für den Wirtschaftsabschwung im Land verantwortlich. Die Istat-Daten legen aber nahe, dass die negative Dynamik eher auf die rückläufige Binnennachfrage zurückzuführen ist.

Die Regierung in Rom hatte im Dezember im Haushaltsstreit mit der EU eine Einigung erzielt. Eine Rezession könnte es aber erschweren, die ausgehandelten Etatziele einzuhalten.