Sparkassen-Präsident wirbt für Super-Landesbank

„Wir brauchen eine Sparkassen-Zentralbank“, zitiert Reuters Schleweis. Durch die fünf Landesbanken gebe es zu viele Doppelungen.

„An den wichtigen Auslandsstandorten wie Singapur oder New York haben wir fünf Filialen, da reicht eine“, so Schleweis weiter.

Die regionale Nähe der Landesbanken biete nicht mehr die Vorteile, die sie vielleicht in der Vergangenheit gehabt habe.

„Wenn Zeiten sich ändern, muss man sich anpassen“, forderte Schleweis. „Wir können zum einen Synergien im großen Umfang heben und wir können zum anderen Risiken abbauen“, erklärte Schleweis am Montagabend im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW).

© Sputnik / Alexej Kudenko Schwache Konjunktur bringt 2019 neue Unternehmen-Pleitewelle weltweit – Studie

Bei einigen wichtigen Entscheidungsträgern stößt Schleweis aber bisher auf Widerstand. So hatten das Land Baden-Württemberg und die Stadt Stuttgart, die zusammen die Mehrheit an der LBBW besitzen, Kritik an den Plänen des Sparkassen-Präsidenten geübt, so Reuters. Die „große Mehrzahl“ der Sparkassen stehe aber hinter seinem Vorschlag, sagte Schleweis. Bei anderen müsse er noch Überzeugungsarbeit leisten. "

„Aber ich glaube, dass es durchaus gelingen kann.“ Zu den konkreten Schritten auf dem „schwierigen Weg“ zu einem Sparkassen-Zentralinstitut schwieg Schleweis ebenso wie zum möglichen Zeitplan.

Überzeugungsarbeit muss Schleweis auch in Brüssel leisten, wo die EU-Kommission die Rettung der NordLB genehmigen muss. „Da viel öffentliches Geld dabei ist, ist das eine gewisse Herausforderung“, sagte Schleweis. Die Eigentümer müssen den Wettbewerbshütern unter anderem darlegen, dass das Geschäftsmodell einer geschrumpften NordLB bestehen kann. Welche konkreten Vorschläge man in Brüssel mache, bespreche man noch unter den Trägern. Die Eigentümer arbeiteten hart daran, und er sei optimistisch, grünes Licht zu erhalten.

Wenn eine Lösung für die NordLB gefunden werde, sei es widersinnig, wenn sie bei einer künftigen Landesbanken-Konsolidierung nicht dabei sein sollte, sagte Schleweis. Dabei könnte jedoch Widerstand des Miteigentümers Niedersachsen drohen. Niedersachsens Finanzminister und NordLB-Aufsichtsratschef Reinhold Hilbers hatte vergangene Woche zwar erklärt, Niedersachsen stehe bereit, mit der künftigen NordLB einen Beitrag zur Konsolidierung des Landesbankensektors zu leisten. Er stellte aber klar: „Eines ist sicher, dass wir uns nicht filetieren lassen“, so Reuters.