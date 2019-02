Volkswagen will neuen Investitionsvertrag mit Russland

Der deutsche Autokonzern Volkswagen hat einen Antrag auf Abschluss eines Sonderinvestitionsvertrages (SPIK) beim russischen Industrieministerium gestellt, wie dessen Leiter Denis Manturow am Mittwoch, nach dem Treffen des Unternehmerverbandes „Delowaja Rossija“ erklärte.

Er bestätigte auf Journalistennachfrage, dass VW weitere Investitionen in Russland plane. Der entsprechende Antrag werde derzeit bearbeitet. Den Investitionsumfang nannte der Minister nicht.

Volkswagen bleibt weiterhin weltgrößter Autoproduzent

„Tatsache ist, dass Volkswagen bereits große Investitionen in seine Fabrik in Kaluga getätigt hat, aber die Kollegen wollen noch weiterziehen. Wir werden ihre Vorschläge in Bezug auf Komponentenfertigung sowie Lokalisierung bewerten“, sagte er.

Der Vertrag solle innerhalb von zwei Monaten unterzeichnet werden.

