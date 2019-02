Airbus stellt Produktion von A380 ein – Auch in Deutschland Jobs auf der Kippe

Dieser Beschluss folgte auf die Entscheidung der Airline Emirates, des größten A380-Kunden, ihre Bestellungen von 162 auf 123 Flugzeuge zu reduzieren.

Stattdessen entschied sich die Fluggesellschaft für mehr kleinere Flugzeuge – 40 A330-900 und 30 A350-900 Maschinen.

Infolge der Entscheidung von Emirates gebe es keinen nennenswerten Auftragsbestand mehr und damit keine Grundlage für eine Fortsetzung der Produktion, erklärte Konzernchef Tom Enders.

„Die A380 ist das Flaggschiff von Emirates und hat seit mehr als zehn Jahren zum Erfolg der Fluggesellschaft beigetragen. Wir bedauern zwar die Position der Fluggesellschaft, aber die Wahl der A330neo und der A350 für ihr zukünftiges Wachstum ist eine großartige Bestätigung unserer äußerst wettbewerbsfähigen Familie der Großraumflugzeuge“, hieß es in der Mitteilung von Airbus.

Konzernweit können der Mitteilung zufolge von 3000 bis 3500 Arbeitsplätze in den kommenden drei Jahren gefährdet sein – wohl auch in Deutschland, wo Teile des Riesen-Jets gefertigt werden. Unter anderem sind Stätten in Hamburg, Bremen, Stade und Augsburg in Betrieb. Es ist bislang nicht genau klar, inwiefern sie von der A380-Produktionseinstellung betroffen sein werden.

Bereits seit einiger Zeit war eine geringe Nachfrage nach der A380 zu bemerken. Wie Reuters unter Berufung auf Experten früher berichtet hatte, wäre die Herstellung der Flugzeuge nach 2020 ohne eine neue Bestellung von Emirates untragbar.

