Nach drei Verlustjahren: Credit Suisse schafft Milliarden-Gewinn

Credit Suisse hat im Jahr 2018 nach drei Verlustjahren in Folge wieder Gewinn gemacht, wie die Agentur Reuters am Donnerstag mitteilt.

Unter dem Strich verdiente die zweitgrößte Schweizer Bank 2,1 Milliarden Franken, hieß es. Analysten hatten durchschnittlich mit einem Gewinn von 1,97 Milliarden Franken gerechnet.

© AFP 2018 / dpa / Peter Forster Deutschland bekommt DDR-Vermögen aus der Schweiz zurück

Die wichtigsten Ergebnis-Stützen waren der Heimmarkt Schweiz sowie das internationale Vermögensverwaltungsgeschäft. Sorgenkind bleibt der Wertpapier-Handel. Im vierten Quartal verbuchte die Sparte mit einem Verlust von 193 Millionen Franken zum zweiten Mal in Folge rote Zahlen.

Zuvor war berichtet worden, dass dem nach Bilanzsumme und Mitarbeiterzahl größten Kreditinstitut Deutschlands, der Deutschen Bank, weiterer Ärger in den USA drohe. Nachdem sich inzwischen zwei Ausschüsse im Repräsentantenhaus mit der Bank und ihrer Beziehung zu US-Präsident Donald Trump beschäftigen, erneuerten zwei Senatoren am 7. Februar einen Antrag auf eine entsprechende Untersuchung des Bankenausschusses in der zweiten Kammer des US-Parlaments.

