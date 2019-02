Ukraine kann Russland auf europäischem Gasmarkt ersetzen – Rada-Abgeordneter

In einem Posting auf Facebook am Freitag schrieb Taruta über seine Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz sowie an einer Gesprächsrunde über Energiesicherheit, wo das Hauptthema Nord Stream 2 gewesen sei.

Der Politiker glaube, dass die Ukraine für Europa zu einer Lösung der „Gasfrage“ werden könne, statt ein Problem zu sein.

„Die Ukraine kann ihre eigene Gasproduktion steigern und Europa beliefern“, so Taruta.

Laut dem Abgeordneten unterscheiden sich die Europäische Union und die Vereinigten Staaten in ihrer Bewertung des Projekts Nord Stream 2.

Die EU betrachte die Pipeline aus einer rein wirtschaftlichen und pragmatischen Sicht, während Washington es aus dem Blickwinkel der Sicherheit sehe. Denn die Beschaffung Gas aus Russland bedeutet laut Taruta, Gas von einem potenziellen Gegner zu kaufen.

„Wir können Russland in diesem Markt ersetzen und ein starker Akteur auf dem globalen Gasmarkt werden“, erklärte er.

Zuvor hatte Taruta behauptet, die Ukraine habe „enorme“ Gasreserven – angeblich eine der größten in Europa und weltweit.

