Kreditausfall befürchtet: Deutsche Bank wollte Trumps Leihfristen verlängern

Laut einem Bloomberg-Bericht hat die Deutsche Bank eine Verschiebung der Leihfristen für Darlehen an die Trump Organization in Betracht gezogen, um einen Zahlungsverzug zu vermeiden.

Wie Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf innere Quellen meldete, seien die Führungskräfte der Deutschen Bank nach den US-Präsidentschaftswahlen 2016 derart um die Möglichkeit eines Kreditausfalls der Trump Organization besorgt gewesen, dass sie etwa 340 Millionen US-Dollar an Krediten in Verzug bringen würden und eine Verlängerung der Rückzahlungstermine bis 2025 besprochen hätten.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Deutsche Bank soll Trump Millionen-Kredit verweigert haben<<<

„Vertreter des Vorstands der Bank, einschließlich des damaligen Chefs John Cryan, befürchteten eine PR-Katastrophe, sollten sie Schulden von einem amtierenden Präsidenten eintreiben müssen“, so die Agentur mit Verweis auf anonyme Informanten.

© AFP 2018 / Daniel Reinhardt/DPA Druck auf Deutsche Bank im US-Kongress nimmt zu

Allerdings habe sich die Deutsche Bank offenbar gegen diesen Schritt entschieden und beschlossen, mit Donald Trump während dessen Amtszeit keine Geschäfte mehr zu tätigen, hieß es

Eric Trump, der Sohn des US-Präsidenten und Geschäftsführer der Trump Organization, schrieb in einem Brief an Bloomberg, dass der Bericht „kompletter Unsinn“ sei.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Lobte Deutsche Bank ultrarechten Präsidenten Brasiliens? Das könnte Kunden kosten<<<

Derzeit sind die Rückzahlungen Bloomberg zufolge bis 2023 und 2024 fällig. Eine Verlängerung würde demnach die Frist bis nach Ende einer potenziellen zweiten Amtszeit des US-Präsidenten verschieben.